Napoli, poliziotto interviene in una lite e viene accoltellato: arrestato l'aggressore

In via Montegrappa, a Secondigliano, un poliziotto libero dal servizio è intervenuto, qualificandosi, in una discussione conseguente ad un lieve sinistro stradale. Uno degli automobilisti, dopo aver apostrofato l'agente, si è allontanato per tornare poco più tardi armato di un coltello, con cui ha subito colpito più volte il poliziotto ne è nata una colluttazione a seguito della quale l'aggressore si è dato alla fuga.

Le immediate indagini del Commissariato Scampia hanno portato, la mattina seguente, all'individuazione e al fermo per tentato omicidio di un ventiduenne napoletano, nella cui camera da letto è stato anche rinvenuto un coltello utilizzato per l'aggressione. Il Gip di Napoli ha disposto nei confronti dell'indagato gli arresti domiciliari.

