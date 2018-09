Domenica 23 Settembre 2018, 14:48

Ieri pomeriggio gli agenti della polizia di stato del commissariato di Secondigliano hanno arrestato G.E., 21enne napoletano, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. I poliziotti, durante l'attività diretta alla prevenzione e repressione del fenomeno delle sostanze stupefacenti, sono transitati in via misteri di Parigi e hanno controllato un giovane. All'interno del suo borsello gli agenti hanno rinvenuto 35 stecche di hashish per un peso complessivo di 98 grammi. Il giovane è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.