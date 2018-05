Blitz della polizia a Secondigliano: sgominata la piazza di spaccio delle case popolari

Domenica 13 Maggio 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 12:27

I poliziotti del commissariato di Secondigliano hanno arrestato Luigi De Luca, 20enne di Napoli, in manette per spaccio di sostanza stupefacente.Dopo una lunga e laboriosa indagine, gli agenti hanno accertato che in via Limitone di Arzano, all’interno di un complesso di edilizia popolare, vi era una fiorente attività di spaccio: la vendita della sostanza stupefacente avveniva attraverso un buco alle spalle dell’ingresso pedonale dell’isolato.Durante l’appostamento, i poliziotti hanno notato diversi ragazzi che, dopo aver inserito una banconota all’interno del buco, ricevevano una bustina di piccole dimensioni. Intervenuti gli agenti, lo spacciatore tentava la fuga per poi essere prontamente bloccato dagli agenti. Sono state rinvenute indosso al 20enne la somma di 260 euro suddivisa in banconote di diverso taglio e una chiave che portava al garage dell’isolato.Aperto con la chiave il cancello di ferro, gli agenti sono giunti nel luogo in corrispondenza del buco dove avveniva l’attività di spaccio e hanno rinvenuto una scodella rossa con all’interno 25 cilindretti di colore rosso, chiusi con tappo a pressione, contenenti cocaina, 20 cilindretti contenenti eroina, 25 involucri contenenti cocaina e 10 confezioni di eroina per un peso complessivo di 300 grammi circa.De Luca è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Poggioreale.