È un vero mistero quello che avvolge la morte di Salvatore Tramontano alias o Munacone, personaggio folkloristico di Secondigliano, deceduto presso l'ospedale Cardarelli il 13 luglio scorso e dove era stato ricoverato quattro giorni prima. Una storia che inizia alle 10.55 del 9 luglio quando una telefonata segnala alla centrale operativa della Polizia di Stato la presenza di un uomo ferito in piazza Zanardelli, nella zona conosciuta come "Miez all'Arc".

APPROFONDIMENTI Memoria e legalità, torna il Premio Ammaturo: «Giovani non giratevi dall’altra parte» Uccise la moglie, niente ergastolo per il custode di Marco Di Lauro Nocera Inferiore, cade l’aggravante mafiosa per il clan Cuomo

Sul posto, in pochi minuti arrivano le volanti del locale commissariato e il personale del 118 che soccorrono o Munacone e lo trasportano in ospedale per le cure del caso. L'episodio non desta scalpore perché, inizialmente, sembra essere la conseguenza di una tragica fatalità. Tramontano, forse a causa di un malore o di un improvviso colpo di calore, avrebbe perso i sensi battendo violentemente il capo sotto gli occhi di qualcuno dei numerosi passanti che a quell'ora affollavano piazza Zanardelli e che, quindi, avrebbe lanciato l'allarme ai soccorsi. Bastano poche ore, però, a spazzare via la teoria della disgrazia. Il primo bollettino medico è inquietante. La ferita riscontrata alla testa di Tramontano non sarebbe compatibile con una caduta bensì con un colpo inferto da un'arma a lama sottile, uno stiletto o finanche un cacciavite a punta piatta, ferita che gli avrebbe causato una gravissima emorragia cerebrale che, quattro giorni dopo, lo avrebbe portato alla morte.

Omicidio dunque. Le indagini, affidate agli investigatori del commissariato Secondigliano e coordinate dal vicequestore Raffaele Esposito, partono a spron battuto ma devono misurarsi con un ostacolo inaspettato, un inspiegabile muro di omertà. Nonostante la certezza degli agenti che a quell'ora piazza Zanardelli pullulasse di vita, sia per i fedeli che uscivano dalla vicina chiesa, sia per chi si preparava ad andare a trascorrere una giornata al mare, nessuno sembra aver visto o sentito nulla. Anche i commercianti, interrogati, non sembrano essersi accorti che a pochi metri dalle loro attività veniva commesso un brutale delitto.

Un silenzio assordante che, per gli uomini del commissariato, avrebbe una sola spiegazione ossia la paura di una violenta ritorsione. Il motivo è che a pochi metri di distanza dal luogo dove è stato trovato agonizzante Tramontano abita Vincenzo Di Lauro, quello che secondo investigatori e inquirenti sarebbe l'attuale reggente dell'omonimo sodalizio camorristico protagonista in passato di sanguinosissime guerre di camorra. Piazza Zanardelli, inoltre, è la roccaforte della cosca fondata dal padrino Paolo ed è impensabile che un omicidio possa avvenire sotto gli occhi dei boss, sempre vigili, senza incorrere in pericolose conseguenze. L'unica spiegazione possibile, secondo gli investigatori, è che chi ha ucciso Tramontano sia, in qualche modo, legato all'organizzazione criminale e che da questa, subito dopo il delitto, sia stato nascosto e protetto. A confermare questa supposizione anche uno strano "buco nero" di 55 minuti che va dalle 10 del mattino, ora in cui la vittima era in compagnia della sorella, al momento in cui è stato allertato il 113. In questo arco temporale, infatti, nessuno ha visto Tramontano.

Quasi un'ora in cui o Monacone sembra essere scomparso dalla faccia del pianeta. Ennesimo mistero in una storia con già troppi punti oscuri. Perché, però, un personaggio come Tramontano, con piccoli precedenti alle spalle e in cura in un centro di igiene mentale, sarebbe finito nel mirino della camorra? La pista del regolamento di conti sembra esclusa. La vittima, infatti, non avrebbe nessun legame con gli ambienti criminali e, anzi, era diventato abbastanza noto nel quartiere per i suoi video di consigli che pubblicava regolarmente su TikTok. Ritenute più attendibili, invece, le ipotesi della lite per futili motivi o dell'aggressione da parte di qualche "fuori di testa". La vittima, questa la ricostruzione al momento più plausibile, dopo aver lasciato la sorella, avrebbe raggiunto piazza Zanardelli, dove avrebbe incontrato il suo assassino. Uno sguardo o una parola di troppo oppure un rancore nato proprio da uno dei quei video che o Monacone pubblicava sui social la possibile molla che ha armato la mano di chi l'ha ucciso.