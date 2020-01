Ha accelerato, dando potenza al motore dello scooter appena ha visto la Volante della Polizia che gli intimava l'alt. Dopo un breve inseguimento gli agenti del commissariato Posillipo, diretto da Ludovica Carpino, sono riusciti a bloccare il fuggitivo. Ed è arrivata l'agghiacciante scoperta: il centauro - che ha solo 16 anni - aveva addosso una pistola Luger calibro 9 completa di caricatore e con il colpo in canna.

Cronache dalla città senza regole popolata da un esercito di giovanissimi pronti a tutto. A 16 anni il ragazzo - originario del Rione Sanità - con la pistola se ne andava in giro per via Petrarca con la fidanzatina a bordo di una moto, senza patentino e senza assicurazione. Il suo tentativo di fuga è stato interrotto lungo via Tito Livio.

S.G., napoletano 16enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di arma comune da sparo e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è a disposizione della Procura dei minori.



