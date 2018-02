Giovedì 1 Febbraio 2018, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 22:42

Una sparatoria con un ferito è stata segnalata fa nella zona del Pallonetto di Santa Lucia. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia di Stato per le verifiche del caso ma, durante i sopralluoghi, non sono stati trovati riscontri: nessun bossolo e non c’è traccia della persona che sarebbe stata colpita. L’area è quella dove, appena due giorni fa, i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare per 19 persone, ritenute legate al gruppo Farelli, a sua volta riconducibile ai clan Elia e Mariano e attivo al Pallonetto e nei Quartieri Spagnoli.