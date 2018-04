Venerdì 6 Aprile 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 14:32

Almeno due colpi di pistola sono stati segnalati questa notte, poco prima dell’una, in via Santa Maria Ognibene, nei Quartieri Spagnoli. L’allarme è partito da alcuni residenti, che dopo aver sentito le esplosioni hanno chiamato il 113. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, ma non sono state trovate tracce di sangue né bossoli. Indagini sono in corso per accertare i contorni della faccenda e appurare se si sia trattato di uno scontro a fuoco o di una “stesa”.