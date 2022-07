Quando i carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione al piano terra di via Quagliariello, nella zona ospedaliera di Napoli, la donna ha aperto indossando scarpe ricoperte da escrementi: il blitz è scattato ieri mattina, gli uomini dell’Arma hanno sottratto alla segregazione un sessantenne che, almeno da diciotto mesi, era costretto a stare in un letto nella casa della sorella. L’abitazione era in uno stato indicibile, ricoperta da escrementi sul pavimento, piena di gatti anch’essi prigionieri, priva di qualsiasi igiene. L’uomo era in uno stato di prostrazione e confusione, ormai incapace anche di muoversi da solo, perché i lunghi mesi nel letto ne avevano bloccato i movimenti.

Secondo il racconto della donna, 73 anni, la vicenda risale al gennaio del 2021 quando il fratello, quindici anni più giovane, la chiamò informandola di aver avuto un malore e lei decise di portarlo nella sua casa per prendersene cura. Quella «cura» s’è trasformata in una lenta e inesorabile prigionia con il sessantenne costretto nel letto dalla sorella maggiore che evidentemente esercitava una potente autorità, tanto da convincerlo a non muoversi più. Nessun segno di violenza né di costrizione, a una prima analisi, sul corpo dell’uomo: restava dentro al letto solo per rispettare i dettami della sorella che aveva deciso di curare un’inesistente malattia.

A sollecitare un intervento dei carabinieri è stato il consigliere municipale Salvatore Passaro che aveva raccolto notizie sulla vicenda da alcuni residenti della zona. Lo stesso Passaro è stato presente sul luogo, assieme ai carabinieri, sia quando sono giunti i vigili del fuoco per forzare la porta che la donna rifiutava di aprire, sia quando sono arrivate le ambulanze che hanno preso in carico prima l’uomo e poi la sorella. Una volta aperto l’uscio della piccola casa che affaccia su un cortile, l’aria è stata avvolta da un odore nauseante, sul pavimento dell’abitazione segni di resti di urina e di escrementi. La donna ha sostenuto che il fratello non avesse bisogno di soccorso, che lei se ne prendeva cura. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti sul luogo, hanno immediatamente chiesto l’intervento della Asl e dei servizi sociali, e hanno chiamato il 118 per il soccorso all’uomo.

L’uomo che da diciotto mesi non abbandonava il letto sembrava in condizioni fisiche accettabili anche se aveva evidenti problemi di igiene, quando gli addetti del 118 hanno tentato di farlo alzare per portarlo in ambulanza, hanno scoperto che i lunghi mesi di immobilità ne avevano bloccato i movimenti: non era più in grado di camminare ed è stato trasportato sulla barella. Nel frattempo un’altra ambulanza è stata chiamata per verificare le condizioni della donna alla quale, in prima analisi, è stato riscontrato un avanzato stato di demenza senile. Anche lei è stata trasportata in ospedale per analisi e verifiche.

Nelle prossime ore nell’abitazione verranno effettuati interventi di pulizia da parte degli addetti comunali seguiti dalla Asl che ha certificato l’inagibilità sanitaria per quelle stanze. Tre gatti che erano dell’abitazione sono stati affidati ai veterinari, sarà necessario anche ritrovare i resti degli altri gatti che, secondo i vicini, erano nella casa e che, evidentemente, sono morti nel corso dei mesi.