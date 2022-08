Napoli, a Scampia in sei su uno scooter (senza caschi); il video diventa virale: «Che vergogna»

«Salve consigliere, guardi questo video realizzato a Scampia. Non si riesce nemmeno a contare bene in quanti sono sullo scooter senza casco, uno addosso all'altro. Che vergogna». Su quello scooter in realtà sono sei e la video-denuncia è una delle tante inviate al consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Scorrendo i suoi social, si ha una sconfortante panoramica di episodi e comportamenti spesso solo incivili e maleducati, ma che non di rado costituiscono veri e propri illeciti o reati. Nel caso segnalato dall'utente, si vede uno scooter che circola per le strade di Scampia con a bordo sei ragazzi, accatastati uno sopra l'altro, quattro sul sellino e due sulle spalle dei compagni. Naturalmente senza casco, una cattiva abitudine che in alcune zone di Napoli è ancora diffusa.