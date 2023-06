Napoli, nuovi semafori intelligenti in via Argine: meno code e più sicurezza

Traffico più scorrevole e maggiore sicurezza in via Argine a Napoli grazie ai semafori intelligenti. Lungo l'importante arteria stradale della zona orientale del capoluogo campano sono stati installati dispositivi che monitorano le code con l'obiettivo di migliorare la viabilità.

Come notato da molti residenti e autisti, infatti, sui diversi semafori nel tratto di via Argine a Ponticelli - in entrambe le direzioni - sono stati posizionati alcuni sensori che raccolgono dati dalla strada e che permettono di elaborare piani proporzionati alle condizioni di traffico rilevate. Si tratta di un sistema innovativo rispetto ai tradizionali semafori gestiti con tempi fissi: in modo intelligente, infatti, esso attua misure diverse a seconda del numero e della tipologia di veicoli presenti con l'obiettivo, tra gli altri, di favorire i mezzi pubblici. Le telecamere di presenza, installate accanto alle lanterne dei vari semafori, consentono di misurare diversi parametri: volumi di traffico, velocità, lunghezza delle code, densità e composizione dei veicoli. Questi strumenti, inoltre, sono in grado di indicare la direzione di marcia, la corsia di transito, la distanza tra i veicoli e la categoria dei veicoli quali moto, auto, furgoni e mezzi pesanti.





L'altra novità per i semafori lungo la strada di Napoli Est è l'efficientamento energetico.

Sono state montate nuove lampade a led che permettono un risparmio fino all’ottanta per cento di energia elettrica, a parità di luce, rispetto a una lampada a incandescenza. Diversi i vantaggi: dalla durata - dieci volte superiore, circa 100mila ore e una vita media di dieci anni - al funzionamento anche in caso di danneggiamento di elemento. Non da meno la maggiore intensità della luce, più brillante di quella delle vecchie lampade. Con la trasformazione, quindi, si garantiscono maggiore sicurezza e minori disagi per la circolazione con conseguente diminuzione dell’inquinamento.

Il nuovo sistema di gestione del traffico risponde all'esigenza di maggiore sicurezza per pedoni e autisti che utilizzano via Argine, quotidianamente attraversata da migliaia di veicoli e fondamentale per la viabilità consentendo il collegamento con il centro città e con la zona Vesuviana. L'iniziativa segue alla recente riqualificazione: le carreggiate comprese nel perimetro del quartiere Ponticelli sono state rimesse a nuovo in primavera grazie alle risorse di Città Metropolitana in occasione del Giro d'Italia ma resta fondamentale intervenire per rimuovere i pericoli dovuti al verde rigoglioso cresciuto lungo lo spartitraffico.