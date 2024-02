Ieri mattina, nel Palazzo apostolico vaticano, Papa Francesco ha ricevuto in udienza la Comunità del seminario arcivescovile di Napoli, in occasione del 90esimo anniversario della sua inaugurazione. Con il vescovo Battaglia erano presenti gli ausiliari, il rettore, gli educatori e i padri spirituali, il preside e il decano della Facoltà, le suore e anche alcune coppie di sposi, la cui presenza - ha sottolineato con forza il Santo padre - «è un segno importante, che ci ricorda la complementarietà tra Ordine sacro e sacramento del matrimonio: nella formazione sacerdotale - ha aggiunto - abbiamo bisogno del contributo di coloro che hanno scelto la via del matrimonio».

Poi si è rivolto direttamente ai seminaristi: «Sento di dovervi esprimere gratitudine per aver risposto alla chiamata del Signore e per la disponibilità a servire la sua Chiesa; e di dovervi incoraggiare a coltivare ogni giorno la bellezza della fedeltà, con entusiasmo e impegno, consegnando la vostra vita all'incessante opera dello Spirito Santo». Il Papa si è poi soffermato sulla formazione spiegando ai futuri sacerdoti che si tratta di un percorso infinito: «La formazione dura tutta la vita, - ha detto il Pontefice - se si interrompe non si rimane dove si era ma si torna indietro. Proprio pensando a questo continuo lavoro interiore che è la formazione sacerdotale e alla ricorrenza del vostro Seminario, mi viene in mente l'immagine del cantiere. La Chiesa è un cantiere sempre aperto, rimane costantemente in cammino, aperta alla novità dello Spirito, vincendo la tentazione di preservare sé stessa e i propri interessi».

C'è un errore che i seminaristi non dovranno mai fare, «quello di sentirsi arrivati, di ritenersi già pronti davanti alle sfide». La formazione sacerdotale - secondo il Pontefice - «è un cantiere nel quale ognuno è chiamato a mettersi in gioco nella verità per lasciare che sia Dio a edificare nel corso degli anni la sua opera. Non abbiate dunque paura di lasciar agire il Signore nella vostra vita; come in un cantiere, lo Spirito verrà dapprima a demolire quegli aspetti che vi impediscono di crescere secondo il Vangelo; poi lo stesso Spirito vi darà un cuore nuovo, edificherà la vostra vita secondo lo stile di Gesù». Una la raccomandazione: «Lavorate sulla maturità affettiva e umana. Senza non si va da nessuna parte».

Bergoglio sottolinea inoltre come sulla formazione sacerdotale sia in atto un processo innovativo: «Gli itinerari stanno subendo molte trasformazioni e richiedono impegno, passione e sana creatività. Si sperimentano nuove esperienze pastorali e missionarie, con l'intento di favorire il graduale inserimento nella futura vita ministeriale; si ipotizzano tempi di interruzione nel percorso per favorire la maturazione individuale». Inevitabile un riferimento al cammino quaresimale appena iniziato che il Papa definisce un «tempo di piccole e grandi scelte in cui ripensare gli stili di vita». «Possa anche la vostra comunità percorrere questa strada di conversione e rinnovamento. Come? Lasciandosi conquistare con rinnovato stupore dall'amore di Dio; riscoprendo con gioia il gusto della sobrietà ed evitando gli sprechi; apprendendo uno stile di vita che vi servirà per essere sacerdoti capaci di donarsi agli altri e di essere attenti ai più poveri; non lasciandovi ingannare dal culto dell'immagine ma curando la vita interiore; prendendovi cura della giustizia e del creato».

Ed eccoci a: «I "lavori in corso" del vostro cantiere siano accompagnati dall'intercessione dei santi - ha poi aggiunto - dal vostro Patrono Gennaro, la cui presenza e il cui sangue continuano a irrorare le terre che abitate, da San Vincenzo Romano, parroco che si è formato nel vostro Seminario, modello di zelo apostolico e di spirito missionario, e dal Beato Mariano Arciero, che ne è stato padre spirituale, di cui oggi ricorre la memoria liturgica». E infine: «Vi auguro ogni bene e vi accompagno con la preghiera. Anche voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me».