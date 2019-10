Napoli senza acqua, due giorni di disagi per i cittadini dell'area orientale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giorni di disagi per i cittadini dell'area orientale di Napoli . In una nota, infatti,informa che, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione del sistema di alimentazione di Napoli Est, dovrà intervenire sulla rete idrica principale per garantire la continuità dell’erogazione.In particolare, nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 ottobre, le manovre connesse a tali interventi potrebbero determinare una riduzione di pressione con probabile disalimentazione e fenomeni di trascinamento dei sali depositati nelle condotte nei quartieri die fenomeni di trascinamento dei sali depositati nelle condotte nei quartieri di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona industriale.«Per eliminare la possibile torbidità connessa ai suddetti fenomeni di trascinamento di sali - recita la nota - sarà sufficientefino al ripristino delle normali caratteristiche di trasparenza».