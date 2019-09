Gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Orazio due persone sprovviste di casco a bordo di uno scooter che, alla vista della Polizia, si sono date alla fuga. I poliziotti hanno immediatamente intrapreso un inseguimento bloccando i due che, dopo aver imboccato contromano la galleria Quattro Giornate, hanno urtato un’auto dei Carabinieri. Il conducente, A.D.P., 18enne napoletano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di bene pubblico, violenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre il passeggero, minorenne, è stato riaffidato ai genitori.

Martedì 10 Settembre 2019, 16:41

