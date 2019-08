Napoli, il degrado della stele dedicata alle vittime della criminalità

Sabato 17 Agosto 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 15:42

Una stele dedicata alla memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata dimenticata da tutti. E' il terribile controsenso che si registra ogni giorno a via Cesario Console, a due passi da piazza Plebiscito, dove la stele “Spiral of Life - Spirale di Vita” dell'architetto Andrea De Baggis eretta nel 2011 dopo un bando promosso dalla Fondazione Pol.i.s. giace nel più completo abbandono. Delle due fontanine che dovrebbero erogare l'acqua della legalità solo una è attualmente in funzione. L'altra è invasa dalle erbacce. Le targhe che dovrebbero raccontare ai turisti la storia della lotte alla criminalità sono ormai del tutto illeggibili sia a causa della ruggine che, soprattutto, a causa dei mancati interventi di pulizia.I giardinetti che circondano il monumento sono poco e male manutenuti e sono quasi sempre invasi da senza fissa dimora mentre le balaustre che affacciano sul molo Beverello sono transennate a causa del pericolo crolli. Una situazione indegna di un monumento che dovrebbe rappresentare un faro di legalità ma che, invece, è circondato da illegalità di ogni tipo. A cominciare dai venditori di merci contraffatte che vendono le loro merci a due passi dalla stele.Eppure nell'ormai lontano 2011 la società civile napoletana accolse con grande entusiasmo l'idea di dare vita ad un monumento che avrebbe dato dignità alle vittime della criminalità. Alle dichiarazioni pompose dell'epoca, però, non ha fatto seguito un pari impegno dal punto di vista della pur semplice manutenzione ordinaria. Un peccato, un vero peccato se si pensa - e la recrudescenza dei fenomeni criminali in tutta la città lo testimoniano - alla necessità oggi forte più che mai di dare segnali concreti, anche attraverso la Memoria, contro la camorra.«Non ho potuto non notare lo stato di abbandono in cui versa la stelle della Memoria Spiral of Life - spiega l'assessore alla Legalità della III Municipalità Carmela Sermino - queste opere nascono non solo come testimonianza di memoria, ma anche come simbolo d'impegno e al fine di lanciare un messaggio di speranza che guarda al futuro. La mia domanda è perchè creare delle opere per poi abbandonarle? A questo punto - l'affondo della vedova di Giuseppe Veropalumbo, ucciso a Torre Annunziata la sera del 31 dicembre 2007 da un proiettile vagante - perchè farle? Per chi le osserva dovrebbero servire a riflettere sul sacrificio di ogni vittima e soprattutto a rendere viva la loro memoria. È triste notare questo disinteresse totale. Se vogliamo sconfiggere la cultura mafiosa c'è bisogno di continuità, condivisione e corresponsabilità in tale impegno. Quelle persone - conclude Carmela Sermino - non sono morte per essere ricordate una volta all'anno o per vedere scritto il loro nome su una targa o su una lapide, ma per un ideale di pace e di giustizia che sta a noi realizzare».