La polizia municipale è intervenuta in via Arenaccia a seguito della segnalazione di un individuo senza fissa dimora di nazionalità nigeriana, D.T.E., 32 anni, che stava danneggiando le auto in transito e rovesciando motoveicoli regolarmente parcheggiati.

L'autorità giudiziaria ha disposto per il soggetto una denuncia a piede libero per i suoi comportamenti, oltre alla denuncia per soggiorno irregolare sul territorio Italiano.