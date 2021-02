Per descrivere la situazione in piazza Duca degli Abruzzi si potrebbe prendere in prestito il titolo di un film degli anni 90 perché, mai come in questo caso, si può dire dire che: “a volte ritornano”. Sono decine gli extracomunitari ed i clochard che - dopo lo sgombero dello scorso 15 Dicembre - hanno rioccupato l’area interna ed esterna dell’ex mercato ittico.

Le baraccopoli e le tende di fortuna sono tornate sul marciapiede, in strada ed a quanto pare anche all'interno dei locali dismessi. I residenti infatti raccontano di aver visto in più occasioni ragazzi di colore, passeggiare e sostare al di la dei cancelli d'ingresso. «Li abbiamo fotografati – afferma Armando – e con grande stupore ci siamo resi conto che erano nuovamente dentro. Nel punto esatto da cui vennero allontanati due mesi fa. Un tempo brevissimo in cui tutto è tornato come prima. Le tendopoli, i transennamenti con i separé ed i bagni a cielo aperto attivi H24. Un vero scempio che credevamo appartenere al passato che invece si è riproposto con vecchi e nuovi problemi». Uno di questi, a quanto pare, sembra essere legato all'invasione di blatte e topi. Un vero esercito di roditori che in più occasioni hanno danneggiato le auto di cittadini e residenti della piazza.

«Siamo tutti in allarme – dichiara Pasquale – perchè ormai è una vera invasione. Una cosa incredibile e che non abbiamo mai visto prima. La grande quantità di rifiuti, ha evidentemente attirato questi animali che ormai dormono anche al di sotto delle nostre auto. In molte occasioni abbiamo anche trovato i fili dell'impianto elettrico danneggiati e questo aumenta i nostri disagi. Siamo sempre più vittime di una situazione che ormai è sfuggita di mano a tutti e che offende la dignità di decine di ragazzi vittime del degrado».

