Nonostante l'allerta registrata in un primo momento dalla centrale 118, il meccanico a bordo dell'ambulanza fuori servizio ha dichiarato di aver prestato aiuto volontariamente e di non essere stati minacciati.



L’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate in merito ha spiegato:

Nessuna aggressione, nessun sequestro a carico dell’ambulanza diretta verso l’officina meccanica. Per noi questo non può essere altro che un motivo di gioia, purtroppo però il fenomeno è in costante crescita. Anche noi vorremmo fermare questo triste rendiconto e pubblicare altro, magari notizie di rianimazioni cardio-polmonari andate a buon fine, come già facciamo, ma purtroppo sotterrate dalle notizie di aggressioni

.

Sabato 23 Giugno 2018, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestro di un'ambulanza, costretta a dirottare la propria direzione da un gruppetto di persone che pretendevano di utilizzare il mezzo di soccorso. L'episodio è accaduto stamattina e riguarda un veicolo del 118 che si stava dirigendo verso l’officina meccanica per un'avaria che necessitava di manutenzione.Verso le 11.15 una moto che stava percorrendo la tangenziale è caduta con due centauri a bordo, contestualmente all'altezza dell'uscita per Fuorigrotta, dove è avvenuto l'incidente, gli astanti hanno sequestrato una ambulanza di passaggio con alla guida un meccanico che si stava portando in officina per manutenzione.L'ambulanza era senza attrezzatura e senza presidi di soccorso, perché non era in servizio e nonostante questo le persone hanno costretto il meccanico a dirigersi all'ospedale San Paolo, mettendo l'infortunato all'interno dell'abitacolo. In ogni caso, la centrale operativa del 118 stava inviando le ambulanze sul luogo dell'incidente.