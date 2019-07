Lunedì 15 Luglio 2019, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 13:26

Controlli della polizia municipale di Giugliano, sequestrata “Cava Giuliani”. Era stata individuata da parte di Sapna per ospitare uno stoccaggio di rifiuti in vista della chiusura dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra, stamattina è stata sequestrata dalla polizia municipale di Giugliano per violazioni ambientali relative allo scarico delle acque. Accertate anche carenze nella prevenzione degli incendi.