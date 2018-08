Napoli, sequestrata oltre una tonnellata di «bionde»: arrestato contrabbandiere

La guardia di Finanza di Nola ha arrestato in flagranza di reato un contrabbandiere, sequestrando complessivamente oltre 1 tonnellata e 200 kg di sigarette. È avvenuto nel quadro di intensificazione dei servizi di contrasto attuati sull'intero territorio provinciale e disposti dal comando provinciale di Napoli.



In seguito all'identificazione di un'autovettura sospetta che si dirigeva verso la tangenziale, i finanzieri hanno effettuato operazioni di controllo sul mezzo e sequestrato 50 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri privi del contrassegno di stato. In un secondo momento, hanno individuato un deposito al cui interno erano stoccati complessivamente 1.220 chilogrammi di sigarette illegali.



Il contrabbandiere, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Napoli, è stato arrestato, mentre sono stati posti sotto sequestro, oltre alle sigarette, il locale e l'autovettura utilizzati per la detenzione ed il trasporto dei tabacchi. Dall'inizio dell'anno hanno complessivamente sottoposto a sequestro oltre 6 tonnellate di sigarette di contrabbando.

Giovedì 9 Agosto 2018

