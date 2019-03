Sigilli alla tv pirata sul Vesuvio: è caccia ai messaggi cifrati per i detenuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 11:30

Le trasmissioni di musica «neomelodica» usate per mandare messaggi ai detenuti. Questa è la moda sempre più diffusa tra criminali e fan del crimine. Per combatterla gli agenti della polizia postale hanno sequestrato e oscurato ieri impianti televisivi non solo «abusivi», ma usati come canale di comunicazione per inviare messaggi subliminali direttamente in carcere. Al momento, le forze dell'ordine stanno visionando ore e ore di video di trasmissioni di Tvn (Tele Video Napoli) per chiarire «il tenore dei messaggi in codice inviati ai detenuti e per capire se siano stati trasmessi messaggi o informazioni di rilievo investigativo ai detenuti», spiega il commissario capo del compartimento di Polizia postale di Napoli, Massimiliano Mormone. Non c'è nulla di certo, ma si cercano comunicazioni di ogni tipo, anche eventuali indicazioni indirette che forniscano notizie al destinatario dietro le sbarre o pratiche che spieghino al detenuto come o dove trovare un oggetto. «Monitoreremo con sempre maggiore attenzione i canali tv locali - continua Mormone - Anche perché al fenomeno dei messaggi in codice diretti in carcere si è aggiunta la prassi dei messaggi via social». Insomma Facebook è la nuova frontiera della comunicazione ai detenuti. Quindi la nuova frontiera d'indagine per la Polizia postale.