Napoli, sequestrate due discariche abusive in via Pigna

Giovedì 16 Agosto 2018, 10:54

La polizia municipale, impegnata in operazione interforze Terra dei Fuochi, ha sequestrato una discarica abusiva alla Pigna trasformata in luogo di incenerimento dei rifiuti.Site all’interno di un viale accessibile attraverso un cancello in ferro sia carrabile che pedonale posto a chiusura dell’accesso, le due aree sequestrate, situate una di fronte all’altra dopo il sottopasso del cavalcavia dell’asse viario Vomero-Soccavo-Pianura, erano estese l’una per circa 150mq e l’altra per circa 800mq. In esse vi sono stoccati rifiuti consistenti in frantumi di asfalto stradale per un estensione di circa dieci metri per dieci metri lineari; rifiuti combusti sparsi e rifiuti misti da demolizione per circa dieci metri cubi, ridotti in frantumi e misti a terre da scavo; sulla stessa area è visibile un cumulo di terreno da scavo per circa trenta metri cubi, nonché 70/80 pezzi di roccia lavica (basoli). Entrambe le aree risultano prive di pavimentazione e i rifiuti appaiono stoccati sulla nuda terra e privi di copertura.Al momento dell’accesso era presente tale E. F., e si è accertato che le aree erano in uso a un suo parente, tale E.P., titolare di una ditta edile, che le utilizzava come deposito che poi nel tempo le ha trasformato in discarica e zona di incenerimento rifiuti. Lo stesso è stato denunciato perché al fine di trarne profitto, occupava abusivamente due aree di proprietà del Comune di Napoli, ove effettuava una gestione e miscelazione di rifiuti provenienti da demolizione e costruzione, in parte anche combusti, privo delle prescritte autorizzazioni e nonostante i vincoli paesaggistici realizzava movimentazione di terra.