Sequestrate nel porto di Napoli 386 auto elettriche per bambini made in Cina

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane, insieme con i Finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato, all'interno del porto, un container proveniente dalla Cina contenente 386 auto elettriche per bambini contraffatte.

Si tratta di repliche di autovetture di una nota casa automobilistica individuate a seguito di analisi di rischio e, in particolare, grazie all'esame della documentazione commerciale operato nel corso dell'ispezione.



Ultimo aggiornamento: 10:57

Denunciato all'Autorità giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti il rappresentante legale della società importatrice. Laera già pronta per la diretta immissione sul mercato e avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 60.000 euro.