Napoli, sequestrati 240 bussolotti di eroina nella piazza di spaccio dello «chalet Bakù»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 14:48

I carabinieri della sezione operativa della compagnia Napoli Stella hanno sequestrato a Scampia 240 bussolotti di eroina, nel complesso 226 grammi.La droga era nascosta sotto al davanzale di marmo di un finestrone di uno degli stabili nel complesso popolare «t/a» in via Federico Fellini. Il sequestro, a carico di ignoti, è avvenuto nella piazza di spaccio dello «chalet Bakù», ritenuta sotto l'influenza del clan Abete-Abbinante. La sostanza stupefacente, venduta al «dettaglio», avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 3.000 euro.