Venerdì 27 Luglio 2018, 19:17

Gli agenti della polizia di Stato dell'ufficio prevenzione generale di Napoli, hanno sequestrato a carico di ignoti 62,400 Kg di tabacchi lavorati esteri suddivisi in otto colli. I poliziotti, durante attività di controllo del territorio sono transitati in vico Pergola a Porta Nolana e hanno notato alcune persone uscire dall'appartamento.Alla vista della polizia le persone sono scappate per le scale, e attraverso una botola che portava sul tetto del palazzo tramite una scala di legno, sono riusciti a far perdere le proprie tracce fuggendo sui tetti dei palazzi adiacenti. Gli agenti hanno rinvenuto sul terrazzo dell'appartamento tre scatoloni contenenti 312 stecche di tabacchi lavorati esteri di varie marche per un peso complessivo di kg. 62,400. Tutta la merce è stata sequestrata.