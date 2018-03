Accendini pericolosi: a Poggioreale maxi sequestro di 7.500 pezzi

Lunedì 26 Marzo 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 17:16

Agenti del Reparto di Tutela Ambiente della Polizia Municipale, inosservanza a quanto prescritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, checon decreto ha vietato la commercializzazione di accendini di fantasia e diaccendini usa e getta privi del meccanismo di sicurezza per bambini (ChildResistant), hanno effettuato controlli nella zona di Poggioreale sullavendita di accendini. L'attività ha portato al sequestro di 7.500 accendini pericolosi perché non a norma di legge: una grossa percentuale degli accendini sequestrati riproduceva anche effetti luminosi particolarmente in grado di attirare in maniera ingannevole l'attenzione dei bambini. Al commerciante oltre al sequestro di tutti gli accendini è stata elevata anche una sanzione amministrativa di tremila euro. I controlli a tutela della sicurezza dei bambini da parte della Polizia Municipale continueranno nei prossimi mesi.