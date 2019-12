Napoli, nuovo blitz a via Vespucci: sequestrati alberi e palline di Natale

Nuovo massiccio intervento della polizia municipale in via Amerigo Vespucci, dove già dieci giorni fa fu sequestrata l’area occupata senza titolo da un'attività commerciale di vendita di alberi natalizi. Il titolare dell’attività aveva però ripreso a esporre sul marciapiede la propria merce: si è reso così necessario un nuovo e più imponente intervento della polizia municipale che questa mattina è tornata sul posto e ha posto sotto sequestro non solo l’area, ma anche la merce.



«Nell’ultima settimana ci è stato segnalato più volte che il titolare della vendita di alberi natalizi di via Vespucci aveva ripreso la propria condotta illecita – spiega il consigliere comunale dei Verdi Marco Gaudini, che fin dall’inizio ha seguito la vicenda anche a livello istituzionale - Il reiterato intervento della municipale riporta finalmente la legalità e riassicura anche l’incolumità dei cittadini dal momento che l’occupazione abusiva di suolo metteva infatti in pericolo i passanti impedendo loro di camminare sul marciapiede. Ringrazio ancora una volta le forze dell’ordine che hanno dovuto operare oggi in un contesto particolarmente teso e convulso». © RIPRODUZIONE RISERVATA