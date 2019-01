Sabato 19 Gennaio 2019, 19:12

Carrelli mobili carichi di merce. È la nuova strategia degli ambulanti abusivi nel centro di Napoli per spostarsi rapidamente in caso di passaggio di pattuglie della polizia municipale. I carrelli stanno soppiantando i contenitori pieghevoli abitualmente utilizzati perchè facilitano gli spostamenti. Già presenti da mesi in via Chiaia, che viene letteralmente occupata dagli ambulanti abusivi, i carrelli sono comparsi ora in via Toledo. Al passaggio delle pattuglie appiedate della polizia municipale, i carrelli guadagnano rapidamente i vicoli laterali dei Quartieri Spagnoli per rioccupare la posizione subito dopo.