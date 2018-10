Napoli, sequestrati e distrutti 600 chili di frutta venduti da ambulanti abusivi

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti alla U.O. Stella per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale hanno eseguito un'intensa attività di controlli su tutto il territorio di competenza. A seguito di esposti pervenuti, sono stati organizzati sistematicamente servizi finalizzati all'attività di vigilanza e controllo in termini di prevenzione e repressione di tale fenomeno.



Nella giornata odierna, sono stati eseguiti quattro sequestri amministrativi ad altrettanti venditori ambulanti di frutta e verdura che esponevano alimenti a contatto con agenti atmosferici inquinanti. In via Pier delle Vigne, in via Nicolardi e via Pietravalle sono stati sequestrati e distrutti, mediante il sistema di smaltimenti di rifiuti ASIA un ingente quantità di tali alimenti pari a seicento chilogrammi (600 Kg) di frutta e verdura.

Venerdì 12 Ottobre 2018, 19:37

