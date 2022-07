Napoli, sequestrati in aeroporto 74 telefonini nascosti nelle confezioni di biscotti

Settantaquattro telefonini e relativi accessori artatamente nascosti nei bagagli di tre passeggeri in partenza per il Marocco sono stati sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle Accise delle Dogane e Monopoli (Adm), in servizio nello scalo aeroportuale di Napoli Capodichino, e dai militari della Guardia di Finanza, Al fine di eludere i controlli di sicurezza, parte della merce era stata occultata all'interno di confezioni di biscotti e riempite con formati di pasta alimentare. I tre passeggeri sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per ricettazione.

