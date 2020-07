Napoli, sequestrati motorini abbandonati in via Salvator Rosa: multe per 15mila euro

Durante i controlli effettuati presso un’attività di riparazione moto di via Salvator Rosa, gli agenti della polizia locale e del commissariato Dante della polizia di Stato hanno riscontrato illeciti amministrativi relativi alla gestione dei rifiuti e della tenuta delle scritture sanitarie nonché numerose violazioni al codice della strada ed in materia di affissioni e pubblicità. Sono stati sottoposti a sequestro giudiziario un motociclo e un furgone Fiat Ducato per la reiterazione della violazione relativa alla mancanza di assicurazione obbligatoria, tale sequestro è finalizzato poi alla confisca dei beni. All'interno del furgone sono stati ritrovati parti di motocicli anch'essi sottoposti a sequestro per i successivi accertamenti in merito alla provenienza. Sulla pubblica via e nella disponibilità dello stesso gestore, sono stati ritrovati 10 motocicli in stato di abbandono per cui anche per questi ultimi si è proceduto alla rimozione coatta per gli ulteriori accertamenti.

A carico del responsabile, soggetto pluripregiudicato, sono stati elevati due verbali per mancata autorizzazione alla pubblicità, un verbale per mancato conferimento e registro per carico e scarico di oli esausti ed un verbale per mancanza di registro di carico e scarico di materiale non pericoloso. È stato altresì elevato un verbale per mancata autorizzazione sanitaria.

Tutti i verbali ammontano a 8.127,33 euro, ai quali vanno aggiunti altri 6.303 euro per i verbali elevati per violazioni al codice della strada.

