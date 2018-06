Domenica 24 Giugno 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 10:50

Ultimamente si sente sempre più spesso in città di aggressioni o ferimenti avvenuti attraverso l’uso di lame o coltelli fuori legge.Proprio sulla base di queste ultime notizie di cronaca, gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Locale, su disposizione del Comandante Ciro Esposito, hanno effettuato numerosi controlli all’interno di esercizi commerciali – gestiti anche da negozianti cinesi – nell’area di GIanturco. In uno di questi, gli uomini coordinati dal capitano Enrico Del Gaudio, hanno sequestrato mille coltelli a serramanico affilati ed appuntiti, con la lama lunga oltre 8 centimetri. Gli stessi, come è stato verificato nel corso del servizio, venivano esposti frequentemente e venduti liberamente anche a minorenni.A seguito dei controlli svolti, la merce è stata immediatamente sottoposta a sequestro ed i due gestori del negozio sono stati denunciati.