Domenica 21 Gennaio 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 11:59

Continuano i controlli, disposti dal comandante della polizia municipale di Napoli generale Ciro Esposito, mirati alla lotta all’abusivismo commerciale.Gli agenti dell’unità operativa Soccavo-Pianura, diretti dal capitano Ciro Guadagnino, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, hanno effettuato, in zona Rione Traiano, sequestri nei confronti di ambulanti che vendevano generi alimentari senza alcuna autorizzazione.Sono stati sequestrati 80 chilogrammi di pane esposti, su banchetti di fortuna, ai bordi del marciapiede, 70 chilogrammi di molluschi pronti per essere venduti in pessime condizioni igieniche e 30 chilogrammi di carciofi già cotti e confezionati in vaschette di alluminio. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni.