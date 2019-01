Mercoledì 23 Gennaio 2019, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 14:08

Uno stabilimento balneare è stato sequestrato a Vico Equense. I finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno posto sotto sequestro lo stabilimento balneare, lungo i bordi della strada statale 145 per Sorrento, edificato in violazione alle norme in materia di salvaguardia e difesa del territorio e delle coste.I militari hanno riscontrato irregolarità in merito agli atti presentati per ottenere permessi idonei al rilascio di concessioni demaniali rilevando che lo stabilimento, sorto su un tavolato ligneo, ha subito modifiche e ampliamenti non conformi alla legge. Le fiamme gialle stabiesi, al termine delle indagini delegate dalla procura oplontina, hanno accertato diversi profili di responsabilità penale, per il reato di falso in atto pubblico e occupazione abusiva in spazio demaniale, a carico della rappresentate legale della società e del geologo incaricato per l'attestazione di compatibilità idrogeologica.