Napoli, sequestro da 18 milioni di euro per amministratore giudiziario: scatta l'ipotesi peculato

Un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di oltre 18 milioni di euro, emesso dal gip di Napoli, è stato eseguito dal nucleo di polizia economica finanziaria di Napoli nei confronti di un amministratore giudiziario sottoposto ad indagini per ipotesi di peculato.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla seconda sezione della Procura di Napoli, la professionista, incaricata di amministrare un complesso di società operanti principalmente nel settore dei giochi e delle scommesse dichiarate fallite, si sarebbe impossessata di parte dei patrimoni aziendali, utilizzati per eseguire pagamenti ad ausiliari senza la preventiva autorizzazione del giudice. Inoltre la stessa non avrebbe corrisposto ai concessionari del gioco il denaro dovuto a titolo di prelievo erariale unico per il successivo versamento allo Stato.