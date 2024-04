Napoli, sequestrato autolavaggio in zona Arenaccia: occupava suolo pubblico per le operazioni di pulizia

Dopo alcuni reclami, gli agenti della Polizia Municipale, Unità operativa San Lorenzo, sono intervenuti in zona Arenaccia dove hanno effettuato il sequestro penale di un'area adibita a servizio di un autolavaggio. Nonostante il titolare fosse autorizzato a svolgere l'attività all'interno del proprio locale, si è constatato - riferisce la Polizia Municipale - che le operazioni di lavaggio avvenivano principalmente sulla pubblica via, ostacolando il normale flusso del traffico.

Sono state riscontrate ripetute violazioni che già in epoca precedente erano state sanzionate con verbali amministrativi. Durante l'ispezione invece è emerso che l'attività di lavaggio era effettuata direttamente sulla strada, utilizzando varie attrezzature e occupando lo spazio pubblico con veicoli in attesa di lavaggio o di ritiro da parte dei clienti.

Inoltre, il titolare aveva effettuato lavori abusivi, tra cui la realizzazione di una rampa di accesso e la connessione non autorizzata agli impianti idrici esterni.

A seguito del mancato possesso della documentazione adeguata e delle ripetute violazioni, l'area esterna dell'attività è stata sequestrata penalmente. Il titolare è stato multato per varie infrazioni, tra cui l'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'uso non autorizzato delle risorse idriche. Sono stati avviati anche procedimenti per il recupero di somme dovute, con un ammontare totale delle sanzioni di circa 9.000 euro e ulteriori adempimenti per un recupero di canone unico patrimoniale stimato in circa 105.000 euro.

Al fine di ripristinare la sicurezza della strada, è stato richiesto l'intervento del servizio di pulizia per eliminare la schiuma e i residui oleosi dalla sede stradale. Inoltre, è stato programmato un sopralluogo congiunto con il Servizio Tecnico della Municipalità e personale dell'ABC per verificare la liceità degli allacci e la rimozione delle strutture abusive.