Napoli, troppo piene le discoteche del sabato sera: sequestrati due locali “in”

Domenica 22 Aprile 2018, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 14:31

Durante la notte tra sabato e domenica, gli agenti dell'unità operativa del Vomero della polizia locale di Napoli hanno sequestrato il locale Galleria 19 in via San Sebastiano in quanto non rispettava i limiti imposti nel certificato di agibilità per i trattenimenti danzanti.​ Gli agenti hanno sospeso la serata facendo defluire gli avventori all'esterno. All'interno del locale erano presenti ben 320 clienti, 170 in più rispetto a quanto previsto dal certificato di agibilità. Il titolare è stato denunciaato per violazione dell'art. 681 del codice penale ed è stato sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto del nulla osta impatto acustico in quanto diffondeva musica con le porte aperte.Sempre nella notte, gli agenti dell'unità operativa d Chiaia hanno effettuato controlli in sei locali notturni della zona di Chiaia e Posillipo. ​In via Martucci è stato sottoposto a sequestro un locale dove da un’ispezione notturna si è riscontrata la presenza di 245 persone a fronte delle 112 consentite come capienza massima dalla licenza di agibilità mentre si svolgeva intrattenimento danzante con dee-jay e strumentazione professionale.Il titolare, risultato recidivo perché già segnalato dagli uomini di Chiaia nel mese di novembre in analoga circostanza, è stato denunciato. La serata è stata sospesa e i giovani sono stati invitati a lasciare il locale al fine di apporre i sigilli. Inoltre, sul solarium di un locale della spiaggia di Posillipo era in corso una serata danzante con 348 persone edil titolare dell’attività non è risultato in possesso della necessaria licenza di agibilità. A carico dello stesso è stata prodotta denuncia perché effettuava una serata danzante sprovvisto della licenza di agibilità e si provvedeva a verbalizzare il locale per mancanza di impatto acustico sull’area esterna del locale con una sanzione di 1.000 euro, in quanto da verifica della documentazione è emerso che l’impatto acustico era riferito unicamente all’area chiusa del locale.Ancora, un locale in piazza Amedeo è stato sottoposto a controllo accertando che diffondeva musica sprovvisto dell’autorizzazione di impatto acustico e somministrava in aree esterne e, quindi, in luoghi diversi da quelli indicati nell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.​ Nella vicina via Crispi, a seguito di esposto, lo stesso personale ha provveduto a controllare un locale molto frequentato in questo periodo dell’anno, dove vi è intrattenimento musicale ed a sanzionare lo stesso perché, all’esterno del locale, in una sorta di area di attesa per i clienti, occupava suolo pubblico in modo difforme dalle prescrizioni del titolo autorizzativo per la presenza di teli verticali in pvc.Sempre in tale ambito la polizia locale ha concentrato la propria attività nel centro storico della città effettuando prevenzione sul consumo dell'alcol e delle droghe da parte dei minori. L'azione ha permesso di controllare circa trenta giovani che frequentavano i luoghi dove si svolge l'attività di ritrovo del centro storico. Durante i controlli sono stati trovati a consumare alcolici e superalcolici cinque minori di 16 anni, due in piazza Bellini, due in piazza del Gesù e uno in piazza San Domenico. I giovani sono stati affidati ai genitori, dopo averli contattati e fatti giungere sul posto. Gli stessi venivano informati dei motivi che avevano indotto gli agenti a contattarli per cui venivano invitati ad avere una maggiore tutela e cura dei minori loro affidati. Nel riprendersi i ragazzi i genitori hanno apprezzato il lavoro di prevenzione svolto dalla sezione minori della polizia municipale di Napoli.