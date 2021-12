Stamattina i nibbio dell’ufficio prevenzione generale e gli agenti dell’ufficio veicoli abbandonati della polizia municipale hanno effettuato un servizio in via Concezione, vico III Portapiccola a Montecalvario, vico II Concezione a Montecalvario, vico I Concezione Montecalvario, vico Lungo Teatro Nuovo, vico Due Porte a Toledo e vico Tre Regine, dove hanno sequestrato 24 motocicli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.