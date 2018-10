Maxi sequestro nicotina liquida nel Napoletano, l'azienda si difende: «Nessuna irregolarità»

Sabato 27 Ottobre 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 13:04

Nessun lavoratore in nero e regolarità delle procedure seguite: lo afferma in una nota la Niswa & Vida Farma, azienda di Melito coinvolta nell'operazione della Gdf contro l'importazione illegale dalla Cina di nicotina liquida per le sigarette elettroniche, i cui esiti sono stati resi noti dagli investigatori due giorni fa. Replicando alle accuse mosse nell'inchiesta, la ditta evidenzia «la nostra massima e completa disponibilità nel fornire alla Guardia di Finanza tutta la documentazione richiesta» ed il fatto che «il materiale sequestrato (limitato a 25 fiale di nicotina liquida) è stato ritirato solo per accertamenti e, da quanto abbiamo riscontrato, nessun profilo di tossicità è stato rilevato dalle analisi effettuate a cura dell'organo accertatore».«Nessun contrabbando è mai stato posto in essere dalla nostra azienda, tutti i prodotti presenti nel nostro opificio sono stati acquistati regolarmente e sono di certa e precisa provenienza. Si è asserito che avremmo acquistato il prodotto dalla Cina a 50-60 euro al kg anziché 600 euro. In realtà il costo reale praticato sul mercato è di circa 250 euro al kg, prezzo a cui abbiamo usualmente acquistato il prodotto. Pertanto, da parte nostra non è neanche configurabile l'evasione fiscale della portata descritta dalla stampa», conclude la nota.