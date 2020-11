Le pistole della camorra: in due settimane sequestrati 10 revolver e centinaia di munizioni

Le armi da fuoco e il loro utilizzo negli eventi criminosi sono da sempre al centro dell’attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

Negli ultimi 14 giorni i carabinieri hanno sequestrato complessivamente 10 armi e oltre 250 munizioni.

Questa notte, i militari del nucleo operativo di Napoli hanno rinvenuto in via Francesco Saverio Correra un revolver calibro 22, 11 proiettili 9x21mm, 2 calibro 7,65 e 47 luger calibro 9.

Ancora in città, in via Montagna spaccata, i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto due revolver prive di matricola: una marca “British Buldog” calibro 38 e un'altra marca “Navy Model” calibro 44. Affiancati alle armi, 117 proiettili di vario calibro.

Quattro le persone denunciate per detenzione di armi clandestine dai militari della compagnia di Bagnoli.

In Viale Traiano, nascondevano nello scantinato della loro abitazione una Beretta calibro 22 con matricola abrasa, una Beretta mod. 98FS calibro 9x21 con matricola abrasa. 55 i proiettili dello stesso calibro nascosti in una busta.

Nel comune di Ercolano, nascosta in un incavo di un muro in Via Mare, una pistola a salve priva di tappo rosso marca Bruni mod. 92 calibro 8.

Tutte le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue o intimidazione.

