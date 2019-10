Napoli, scoperta la fabbrica del falso: sequestrate 500 paia di scarpe

Due le persone denunciate dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo per contraffazione di marchi e ricettazione. Si tratta di un 32enne già noto alle forze dell'ordine e di un 26enne incensurato, entrambi di Volla.



I militari hanno sorpreso i due in un laboratorio abusivo all’interno del quale venivano fabbricate copie di scarpe di vari marchi internazionali: 500 paia di calzature sono state sequestrate, così come il locale e le attrezzature utilizzate per la produzione.



Secondo quanto stimato dai carabinieri, la merce sequestrata raggiunge un valore di circa 70mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA