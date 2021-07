Napoli: sequestrati 30mila pacchetti di sigarette di contrabbando al Borgo Sant'Antonio Abate

Ieri mattina, in seguito alla perquisizione di un'abitazione in vico Lepri a Pontenuovo, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno rinvenuto 15.122 pacchetti di tabacchi privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso di circa 302,44 kg.

Arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.R., 33enne napoletano con precedenti di polizia.

Nella stessa mattinata i poliziotti, con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno controllato il sottoscala di uno stabile sito in vico Martiri d’Otranto, all'interno del quale sono stati trovati 17.250 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Statoper un peso di circa 345 kg che sono stati sequestrati.