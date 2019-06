Sequestrati i supermarket Sole 365, l'impero dei fratelli Apuzzo cresciuto in fretta tra bombe e racket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Giugno 2019, 12:00

«La situazione dei 5 milioni è stata già sanata da tempo, con una regolare transazione effettuata tramite assegni circolari versati alla curatela fallimentare. E in ogni caso, qualora ci siano ancora pendenze, si tratta di un sequestro spropositato rispetto alle cifre che vengono contestate». A parlare, per conto dei fratelli Apuzzo, è il loro legale di fiducia, l'avvocato Antonio Cesarano, interpellato telefonicamente. Il penalista stabiese ha voluto chiarire che «sembra eccessivo sequestrare aziende in attivo, sarebbe bastato effettuare un semplice sequestro per equivalente. Invece, così si rischia di creare solo un enorme danno di immagine, soprattutto con i fornitori, per aziende che in realtà sono sanissime». Il riferimento, ovviamente, è al sequestro delle società che gestiscono una quarantina di supermercati a marchio «Sole 365» sparsi per l'intero territorio della Campania. I market rimarranno aperti, ma saranno gestiti da un amministratore giudiziario nominato ad hoc. «Di fatto stanno commissariando i supermercati, nonostante non ci siano affatto situazioni debitorie» spiega l'avvocato Cesarano, che poi precisa: «In ogni caso, valuteremo a fondo la documentazione e formuleremo la richiesta di dissequestro immediato, non appena tutto ci sarà più chiaro».