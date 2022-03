Napoli, sigilli al terreno comunale usato come autorimessa abusiva

Eseguito un decreto di sequestro preventivo di un terreno comunale di mille metri quadrati nella città di Napoli. A operare i carabinieri che hanno accertato che l’area - nel rione Don Guanella, isolato 35 - era utilizzata dal 2013 abusivamente e a scopo di lucro da un 47enne già noto alle forze dell’ordine. L’ indagato utilizzava il terreno demaniale, tra l’altro recintato e sorvegliato da un sistema video, come rimessa per 100 autovetture. All’interno dell’area, un locale era adibito a ufficio, e anche questo ovviamente abusivo. Sigilli anche alle telecamere: i militari hanno accertato che l’"imprenditore” esercitava la sua attività abusiva avvalendosi anche di un dipendente, ovviamente in nero.

