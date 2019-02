Giovedì 28 Febbraio 2019, 10:18

Nell'ambito di complessa attività d’indagine di natura patrimoniale, gli agenti della polizia di Stato hanno dato esecuzione al decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti di Antonio Magnetti, attualmente detenuto in carcere e affiliato al clan Di Lauro.Il decreto di sequestro del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di tutti i beni mobili e immobili intestati all’uomo e ai suoi congiunti poiché costituenti il reimpiego dei proventi delle attività illecite. Gli agenti hanno così sequestrato due appartamenti in Via Vanella Grassi, un appartamento in via Dante e un'auto Fiat 500X per un valore globale di 400mila euro.