Napoli, una serra per la marijuana allestita in casa alla Sanità: arrestato

Due persone sono state arrestate ieri dalla Polizia nel corso di un' operazione di controllo al Rione Sanità, a Napoli. Un giovane di 25 anni, Enrico Esposito, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. Esposito, già denunciato in passato, aveva allestito nella propria abitazione, in vico Lammatari, una serra per la coltivazione di marijuana.

La Polizia gli ha sequestrato numerose piante, fusti della stessa pianta, sei lampade e materiale per il confezionamento delle dosi di droga. In un appartamento in via Salita Principi, gli agenti del commissariato di zona e del Reparto Prevenzione crimine hanno sequestrato 35 grammi circa di marijuana, 3515 euro, e materiale per il confezionamento della droga. Il proprietario, Ciro Simonte, 24 anni, già denunciato in passato, è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: 15:53

