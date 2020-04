Napoli Servizi, finti dipendenti nelle case popolari: denuncia in Procura

Malintenzionati si spacciano per dipendenti della Napoli Servizi per introdursi nelle case popolari. Lo fa sapere la società in house del Comune di Napoli, che ha ricevuto segnalazioni da parte di inquilini degli alloggi di edilizia pubblica. Chiedono di entrare in casa per effettuare verifiche e controlli amministrativi - afferma Napoli Servizi - ma si tratta di una truffa. «Napoli Servizi invita gli utenti a fare attenzione e raccomanda di non aprire e non lasciare entrare nessuno si qualificasse come dipendente della società. L'invito è a contattare le forze dell'ordine e a segnalare i truffatori alla Napoli Servizi al numero 08119811900». L'azienda ha annunciato un esposto alla Procura sull'accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA