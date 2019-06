Sesso proibito nel liceo a Napoli, la svolta della perizia sul cellulare delle due studentesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Giugno 2019, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 08:51

È una perizia informatica sul contenuto dei cellulari di due studentesse a rappresentare la svolta delle indagini.Al di là delle testimonianze delle due alunne, c'è anche l'analisi informatica sul contenuto «in entrata» ritrovato e cristallizzato agli atti nel corso delle indagini sui presunti abusi sessuali consumati da un docente al Vico.È questo il punto centrale di un'indagine per il momento culminata nell'applicazione di una misura cautelare (arresti domiciliari) a carico di un professore che da tempo esercitava nello storico liceo napoletano.Ma proviamo a fare chiarezza in una vicenda amara, come tutte le storie che si abbattono sulla vita di minori e di chi lavora nel campo della formazione. Tutto ha inizio qualche mese fa, quando si sarebbero consumati atti sessuali tra il docente e due studentesse under 16: siamo nel pieno della fascia protetta, viene ipotizzato l'aggravante di chi agisce da una condizione di tutor, anche se fin dalle prime battute investigative si esclude che ci sia stata violenza esplicita. Sembra che i rapporti siano stati sempre e comunque consensuali. Si fanno avanti le denunce delle presunte parti offese, mentre la notizia prende a circolare dentro e fuori le mura di un liceo che ha contribuito a formare una parte della buona borghesia cittadina.