Napoli a luci rosse: gang di brasiliani gestisce il business del sesso online

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 20 Agosto 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il messaggio è esplicito, come pure le foto che lo corredano: «Jessica, appena arrivata a Napoli, caldissima... Solo per pochi giorni in città...». Tralasciando i particolari più piccanti, quelli che chiariscono (ammesso che ve ne fosse bisogno) le singole doti amatorie, alla fine gli annunci sono sempre gli stessi. Canta Napoli: Napoli a luci rosse. Il mercato del sesso non chiude mai, nemmeno in piena estate. E il capoluogo campano si conferma uno dei principali crocevia di un sospetto giro di sfruttamento della prostituzione, che - mai come oggi - corre sulla rete.