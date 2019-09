Napoli, primo settembre col temporale: è allerta gialla dalle 14 alle 22

Domenica 1 Settembre 2019, 13:15

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo, con conseguente criticità idrogeologica per temporali, a partire dalle 14 di oggi. Sull'intero territorio regionale si prevedono «locali rovesci o temporali, puntualmente di moderata intensità» nonché possibili raffiche di vento nel corso dei temporali. Le precipitazioni sono caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione: tale condizione potrebbe determinare un impatto al suolo con rischi legati a possibili allagamenti, ruscellamenti, fenomeni di rigurgito delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Si segnalano altresì possibili grandinate, fulmini, caduta di rami o alberi e danni alle strutture provvisorie legate alle raffiche di vento.La Protezione civile della regione Campania «raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e di controllare le strutture esposte alle sollecitazioni del vento». L'allerta resta in vigore fino alle 22 di oggi.