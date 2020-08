LEGGI ANCHE

L'attenzione, i progetti e la recente chiusura degli spazi antistanti l'area dell'ex sferisterio a Fuorigrotta, non sembrano aver cambiato le cose. Le vecchie abitudini sono sempre più dure a morire e già da diverse settimane, dopo gli interventi di messa in sicurezza della strada adiacente a via Brigata Bologna, i pirati dei rifiuti sono tornati a sversare in zona. Ingombranti, umido e materiali di risulta edile, vengono costantemente abbandonati davanti ai vecchi cancelli d'ingresso da chi, sia di giorno che di notte passando lungo via Fuorigrotta, deposita tutto sull'asfalto.«Queste sono brutte abitudini – afferma l'assessore al Welfare della X Municipalità– che nessuno vuole abbandonare. Ci sono i cassonetti della differenziata proprio sul marciapiede di fronte, ma a quanto pare per alcuni cittadini incivili ed irrispettosi, è più facile scaricare qui. La cosa che fa più male è che questi comportamenti deturpano l'ambiente ed hanno una seria ricaduta su ognuno di noi, perchè per rimuoverli sono necessari interventi speciali che hanno costi più elevati del normale. La gente dovrebbe capire anche questo e fare qualche passo in più per gettare nel contenitori e negli orari corretti».La proprietà – a quanto pare – si starebbe impegnando per ideare e presentare a breve un progetto di riqualificazione della struttura abbandonata.«Speriamo che sia la volta buona – conclude Boccardi – anche perchè adesso oltre al nostro interesse c'è un ruolo fondamentale che sta giocando la prefettura. Siamo convinti che insistendo nelle modalità e nei tempi corretti, riusciremo a cancellare il passato ed a restituire lo sferisterio al popolo napoletano».